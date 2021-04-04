وزير الخارجية السعودى يؤكد وقوف بلاده بجانب الأردن

رص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي على الدعم اللا محدود لكل ما يعزز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهما المشتركة.



وأشار إلى أن دعم ومساندة السعودية لشقيقتها المملكة الأردنية الهاشمية دائم وثابت في كافة الأزمنة والظروف وفي مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية، مضيفا أن استقرار الأردن وازدهاره هو أساس لاستقرار وازدهار المنطقة بأكملها.

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقوف بلاده إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بقيادة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وأكد وزير الخارجية السعودي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد، ح