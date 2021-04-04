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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأولوية لقرى «حياة كريمة».. تبطين 1298.524 كيلو متر من الترع

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:40 ص
تبطين الترع
تبطين الترع
وائل القمحاوى
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تستمر قطاعات وزارة الموارد المائية والري، فى العمل على قدم وساق بجميع محافظات مصر، لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتوفير خمسة مليارات متر مكعب من المياه التى يتم هدرها وفقدها فى الشبكة المائية على طول مجرى النيل. تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.

وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الأحد، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 1298.524 كيلو متر من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف والذى يبلغ 7045 كيلو متر، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات.

من جهته قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع يحقق التكامل المطلوب بين أجهزة الدولة المختلفة لإنجاز الأهداف المطلوبة وتشمل الرى والزراعة والنقل.

أوضح لـ "الدستور"، إنه تم إعطاء أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلًا، من خلال تحقيق عائد اقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب وحل مشكلة البطالة، والمساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

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