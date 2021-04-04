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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«حياة كريمة» ومكافحة الإدمان يطلقان أول لقاءاتهما بـ«الحلواصي» بالمنوفية

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:40 ص
المهندس محمد ربيع،
المهندس محمد ربيع، منسق عام مؤسسة حياة كريمة
ولاء القاضى
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أطلقت مؤسسة حياة كريمة المنوفية، برنامجها لمكافحة الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وعقدت المؤسسة أول لقاءتها بقرية "الحوالصي" التابعة لمركز أشمون.

وأكد المهندس محمد ربيع، منسق عام مؤسسة حياة كريمة المنوفية، أنه تم التنسيق بين المؤسسة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، في عمل حملات ولقاءات في القرى لتوعية المواطنين بأخطار الإدمان، وتعريف المواطنين بصندوق مكافحة الإدمان، وأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ستعقد اتفاقيات مع مستشفيات خاصة لعلاج الإدمان مجانًا.

وأكد ربيع، تحمل المؤسسة التكاليف كاملة للغرامات تخفيفًا عن الأهالي الذين وقع عليهم الاختيار، بعد التحري وجمع البيانات وإجراء بحث حالة في التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن مبادرة التصالح على مخالفات البناء لها معايير وشروط، ومنها مساحة المنزل، وأن لا يكون للأسرة سكن آخر أو حيازة ويتم التدقيق للمستحقين من خلال الوحدات والتصوير الحي للمكان، قبل القيام بإجراءات التصالح.

جدير بالذكر، أن مؤسسة حياة كريمة سعيًا لتوفير الدعم للأسر الأكثر احتياجًا من خلال مبادرة التصالح حياة - بالتعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، قامت بدفع جدية التصالح لعدد 22 أسرة، بإجمالي مبلغ 61 ألف جنيه، في 5 محافظات وهم "الغربية- الوادي الجديد- سوهاج- المنوفية - الجيزة" وذلك مع انتهاء الموعد المحدد لسداد جدية التصالح في مخالفات البناء.

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