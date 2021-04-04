نظام إنذار مبكر لتوجيه السيارات ذاتية القيادة

طور فريق من الباحثين في جامعة ميونخ التقنية بألمانيا منظومة للإنذار المبكر للسيارات ذاتية القيادة، تعتمد فكرتها على تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستفادة من آلاف المواقف الفعلية التي تحدث أثناء القيادة.وأفاد الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج"، المتخصص في التكنولوجيا، أن المنظومة التي تم ابتكارها بالتعاون مع شركة "بي.إم.دبليو" الألمانية للسيارات الفارهة، يمكنها توجيه إنذار مبكر قبل سبع ثوان من حدوث المشكلة التي لا تستطيع السيارات ذاتية القيادة التعامل معها بمفردها.وتصل دقة المنظومة في التنبؤ بالمشكلات إلى 85 بالمئة.وتعتمد المنظومة الجديدة على وحدات استشعار وكاميرات لتصوير البيئة المحيطة بالسيارة أثناء الحركة، مع تسجيل كافة البيانات الخاصة بالتشغيل، مثل ظروف الطريق وزوايا العجل والمناخ والسرعة ودرجة الرؤية.وتصدر تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتحكم في المنظومة قراراتها اعتمادا على هذه البيانات.