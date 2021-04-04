5 آلاف و616 إصابة جديدة بكورونا فى بيرو

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 5 آلاف و616 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بيرو، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و573 ألفا و961 حالة.وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد بأنه تم تسجيل 294 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 52 ألفا و625 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بيرو بلغ 282 ألفا و606 أشخاص.