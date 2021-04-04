نائب محافظ القاهرة يشارك في القداس الحبري بكنيسة القديسة تريزا

شارك إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، القداس الحبري الذي أقامته كنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع للأرمن الكاثوليك بمصر الجديدة، احتفالًا بعيد القيامة المجيد "الفصح" بدعوة من نيافة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، بحضور القيادات الأمنية ورئيس الحي، كتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.عيد الفصح، ويًعرف بأسماء عديدة أخرى أشهرها عيد القيامة والبصخة وأحد القيامة، هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر عادة أربعين يومًا؛ كما ينتهي أسبوع الآلام.