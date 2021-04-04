355 إصابة جديدة بكورونا فى طوكيو

سجلت السلطات في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد، 355 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي حالات الإصابة في طوكيو إلى 122 ألفا و702 إصابة منذ بداية تفشي الوباء في البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الأعداد الجديدة تزيد على تلك المسجلة في اليوم نفسه من الأسبوع الماضي بواقع 42 حالة، مضيفة أن متوسط الحالات الأسبوعية قد ارتفع أيضا بنسبة 11% عن الأسبوع الماضي.وتابعت الشبكة أن متوسط عدد الحالات في طوكيو يشهد تزايدا مستمرا بشكل أسبوعي ما يثير المخاوف من عودة أعداد الحالات للارتفاع مرة أخرى.