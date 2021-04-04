رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم الهجين في تعلم الصينية».. مائدة مستديرة بكونفشيوس عين شمس

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:25 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
طباعة
نظم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، مائدة مستديرة حول "التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا"، وفق الدكتورة إسراء عبد السيد، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ومدير "كونفشيوس".

وأوضحت عبدالسيد، أن المائدة المستديرة تناولت أهمية التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا وكيفية تطوير أساليب تعليم اللغة الصينية في ظل حتمية التعليم الهجين، وناقش الحضور مزايا وعيوب التعليم عن بعد خاصة في مجال تعليم اللغة الصينية، وتم بحث سبل تطوير وسائل تعليم اللغة الصينية عبر الإنترنت، كما تبادل الخبراء وجهات النظر حول أفضل التطبيقات المستخدمة في التعلم عن بعد.

أقيمت المائدة المستديرة بمشاركة 59 خبيرا دوليا من مصر والصين وكازاخستان، وبحضور أساتذة اللغة الصينية بمعهد كونفشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس وأساتذة اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بدولة كازاخستان، وكلية اللغة الصينية بأكاديمية كازاخستان للغات وأساتذة اللغة الصينية بجامعة جوانواى للدراسات الأجنبية.

وأكدت عبد السيد أن هذا التجمع هو الأكبر في مجال تعلم اللغة الصينية يتم عن بعد، لافتة إلى أن هذه المائدة المستديرة تعد باكورة التعاون مع خبراء من دولة كازاخستان، آملة أن يثمر اللقاء عن مزيد من التعاون بين البلدين في مجال دراسات اللغة الصينية وغيرها من المجالات.

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات

مذبحة عائلية.. التفاصيل الكاملة عن قتل رجل لزوجته وابنته بالفيوم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

11 قتيلًا و19 مصابًا فى حادث سير شرقى الصين

أستراليا تسجل رقما قياسيا وطنيا للتطعيم ضد كورونا في يوم واحد

فيضانات وانهيارات أرضية تقتل عشرات في إندونيسيا

اكتشاف أطلال جدار وخندق أثريين عمرهما 5200 عام بالصين

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية