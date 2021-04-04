«التعليم الهجين في تعلم الصينية».. مائدة مستديرة بكونفشيوس عين شمس

نظم معهد كونفشيوس بجامعة عين شمس، مائدة مستديرة حول "التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا"، وفق الدكتورة إسراء عبد السيد، أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن ومدير "كونفشيوس".وأوضحت عبدالسيد، أن المائدة المستديرة تناولت أهمية التعليم الهجين في ظل أزمة وباء كورونا وكيفية تطوير أساليب تعليم اللغة الصينية في ظل حتمية التعليم الهجين، وناقش الحضور مزايا وعيوب التعليم عن بعد خاصة في مجال تعليم اللغة الصينية، وتم بحث سبل تطوير وسائل تعليم اللغة الصينية عبر الإنترنت، كما تبادل الخبراء وجهات النظر حول أفضل التطبيقات المستخدمة في التعلم عن بعد.أقيمت المائدة المستديرة بمشاركة 59 خبيرا دوليا من مصر والصين وكازاخستان، وبحضور أساتذة اللغة الصينية بمعهد كونفشيوس وقسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس وأساتذة اللغات الشرقية بجامعة الفارابي بدولة كازاخستان، وكلية اللغة الصينية بأكاديمية كازاخستان للغات وأساتذة اللغة الصينية بجامعة جوانواى للدراسات الأجنبية.وأكدت عبد السيد أن هذا التجمع هو الأكبر في مجال تعلم اللغة الصينية يتم عن بعد، لافتة إلى أن هذه المائدة المستديرة تعد باكورة التعاون مع خبراء من دولة كازاخستان، آملة أن يثمر اللقاء عن مزيد من التعاون بين البلدين في مجال دراسات اللغة الصينية وغيرها من المجالات.