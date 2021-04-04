«ورحل الجنزوري» و«مصر.. وعيون العالم» أبرز مقالات كبار كتاب الصحف

سلط كبار كتاب صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الضوء على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي والدولي.فمن جانبه، قال الكاتب فاروق جويدة في مقاله بصحيفة الأهرام تحت عنوان "ورحل الجنزوري"، إن د.كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر في أكثر من عهد وأكثر من رئيس، رحل بعد أن طاف في سنوات عمره بأرقي المناصب محافظًا ووزيرًا ورئيسًا للوزراء ومستشارًا لرئيس الدولة.. وفي كل هذه المناصب اتسمت قراراته بالحكمة والدراسة، وكان موسوعة في الأرقام تستطيع أن تلجأ إليه في أي رقم في الميزانية وتجد لديه الإجابة، مشيرا إلى أنه كان محبًا للفقراء مدافعًا عنهم وعن حقوقهم في كل المواقف والأزمات.ولفت الكاتب إلى أن المصريين أطلقوا على الجنزوري وزير الفقراء، لأنه وهب حياته لهم مدافعًا عن حقوقهم.. وكان في شخصه إنسانًا بسيطًا متواضعًا عرفته في مراحل من حياته وزيرًا ورئيسًا للوزراء، مشيرا إلى أنه كانت بينه وبين الراحل الجنزوري قضايا كثيرة مشتركة ما بين مشروع بيع حديقة قصر محمد علي بالمنيل حين رفض الصفقة وأخيرًا مشروع توشكي وما دار حوله من جدل وخلافات.وقال الكاتب، إن الجنزوري كان إنسانًا بسيطًا مجاملًا لم يغيره بريق المنصب جاء أم رحل، وتعرض في حياته لمضايقات وصلت إلى درجة المؤامرات من رموز السلطة في عهود سبقت.. ولكن إيمانه بقدسية العمل العام وخدمة قضايا الوطن جعله يترفع عن كثير من الأشياء.وأشار الكاتب، إلى أنه ومع رحيل د. الجنزوري تفقد الإدارة المصرية رمزًا من رموز الصدق والعطاء فيها، وتفقد مصر مسئولًا رفيعًا قدم لوطنه أغلي سنوات عمره مدافعًا عن كل القيم والمواقف النبيلة التي عاش من أجلها ودافع عنها.. مؤكدا أن الرجل لم يفرط يومًا في حبه لوطنه والعمل على خدمته في كل ما تولي من المناصب والمسؤوليات.. رحمه الله.أما الكاتب عبدالمنعم سعيد، فقال في مقال له بصحيفة "المصري اليوم" تحت عنوان "قضية الأولويات المظلومة" - إن هناك مدرسة في التفكير المصري تقوم على «إدارة الفقر»، موضحا أن المقصود بذلك هو ألا نبدأ في مشروعات جديدة ما لم نصلح تلك القديمة، ويدخل ذلك عادة في «فقه الأولويات» وما يحتاجه المنزل "يحرم على الجامع».وضرب الكاتب مثلا بالمقارنة التي جرت مؤخرا بين مشروع القطار السريع، الذى يتكلف 350 مليار جنيه، وإصلاح منظومة السكك الحديدية القديمة، والتي تتكلف 250 مليار جنيه، وما إذا كان من الواجب إصلاحها قبل البدء في المشروع الثانى الجديد وأثارت قضية «الأولويات».ورأى أن هناك مشكلة كبرى في فهم الأرقام الكبيرة، لاسيما مع عدم وضوح عدد سنوات إنفاقها، والعائد الذي سوف يأتي منها، وما الجزء المصري الذي سينفق منها، وذلك الذى سوف يرتب تبعات خارجية، ولكن القضية عندما تطرح على إطلاقها تبدو كما هو متوقع وكأنها مقارنة ما بين احتياجات المرفهين والآخرين الفقراء و«الغلابة»، أو هؤلاء العائشين على قمة الجبل وهؤلاء المنتشرين عند السفح.. مؤكدا أن الأمر لا يكون هكذا إذا ما جرت النظرة إليه من زاويــة «التقدم»، الذي هو حالة شاملة من التغيير في اتجاه المستقبل، الذي تكون فيه حياة الناس أكثر سعادة وأفضل عيشًا وأطول عمرا، وتكون فيه الأمم أعظم مكانا وأرحب خلقا في الحرية والتسامح.وأكد أن مصر رغم أنها بدأت تسيير رحلتها مع «التقدم» و«الحداثة» مبكرا عن غالبية دول العالم فإنها الآن بعد أكثر من مائتي عام لا تزال مكانتها وموقعها متأخرين. لأنها رغم مذاقها للثورة الصناعية الأولى قبل كثيرين فإن الثورة لم تصل إلى المصريين إلا بعد قرن كامل، ولم يعرف المثقفون المصريون الكتابة على الآلة الكاتبة، التي هى أحد منتجات الثورة الأولى، إلا بعد قرن ونصف القرن، كما أن الثورتين الصناعيتين التاليتين تجاوزتا مصر بمراحلها المختلفة، وما تحاوله مصر الآن هو محاولة تصحيح هذا الخطأ التاريخي مع ملامسة الثورة الرابعة قبل أن تذهب إلى آفاق أبعد،كما أن القدر الذي حققناه من «تقدم» قام في الأساس على ما هو متقدم "أولوية: فتغلبت القطارات والسيارات على الدواب ودارس البنات والأولاد على الكتاتيب، والجامعات المدنية على الجامعات الدينية. والصناعة قامت لكي تنهض بالزراعة.ورأى أن المطلوب هو تجاوز التخلف وتحقيق التقدم. ويحدث ذلك عن طريق معرفة كيف فعلت ذلك دول وأمم أخرى تعرضت للاستعمار ودمــار الحروب، وأحيانا القتل بالأسلحة النووية إلى جانب التعرف على فضيلة المثابرة والاستمرار في مسيرة التقدم التي قطعتها الصين في أربعة عقود، وكوريا الجنوبية في ثلاثة، وفيتنام في عقدين.وربط الكاتب كل ذلك بما قامت به مصر أمس عندما نقلت مومياءها الملكية من المتحف القديم إلى متحف الحضارات الجديد، ليقول بأن ما حدث أمس كان بالفعل رسالة للعالم وللمصريين بأننا قادمون.من جانبه.. قال الكاتب محمد بركات في عموده "بدون تردد" بصحيفة الأخبار تحت عنوان "مصر.. وعيون العالم!!" إن مصر كانت ولا تزال محط أنظار العالم كله، وبؤرة لاهتمامه وموضعا للترقب والتابعة، لما يجرى فيها وعلى أرضها من أحداث جسام، لها تأثيرها الواسع على المستويات الاقتصادية والثقافية لكل الدول والشعوب.وأوضح أنه وخلال هذه الأيام ابتداء من الثلاثاء قـبل الماضي وصولا إلى الإثنين التالي له، كان العالم مشدودا إلى مـصـر يتابع باهتمام بالغ وقلق شديد، الجهد المصري الهائل لـتحرير وإعادة تعـويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة «إيفر جـيفن»، الـتـي جنحت في قناة السويس وعطلت الممر الملاحي للقناة.. مشيرا إلى أن العالم تنفس الصعداء وهم يرون الأبطال من الرجال العاملين بـالقـناة، ينجحون فى تحرير وإطلاق السفينة العملاقة فــى ستة أيام فــقــط، مــن الجـهـد الخارق والعمل المكثف والمتواصل، وهو ما مثل إنجازا كبيرا يفوق كل التوقعات، وأدى إلـى استئناف الممر الملاحى للقناة، للعمل فى خدمة التجارة العالمية فـى أسرع وقت ممكن.ولفت الكاتب إلى أنه وبعد النجاح المصري الكبير في إنهاء أزمة ناقـلة الحاويات الضخمة،..، تـركـزت عـيـون العالم كله مرة أخرى عـلـى مصر، ترقب وتتابع ذلـك الحدث الفريد وغير المسبوق فى التاريخ الإنسانى، وهو الموكب الخاص بنقل المومياوات الملكية من المـتـحـف المصرى فـى ميدان التحرير، الـذى كـان مقرها طوال قرن من الزمان، إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط، الـذى سيكون مقرا لها ابتداء من اليوم وإلى ما شاء االله وعـيون العالم فى متابعـتها لذلك الحدث غير المسبوق، حيث المسيرة الملكية التى تضم «٢٢ «من المومياوات لأعظم ملوك وملكات مصر القديمة، منهم ثمانية عشر ملكا وأربع ملكات،..، إنمــا يــرون ويرصدون فى ذات الوقت دور مصر الهائل ومـساهـمتها الكـبيرة، فى مسـيرة الحضارة الإنسانية عبر الزمن، وصولا إلى ما تقوم به من جهد ضخم الآن لخدمة الاستقرار والسلام حاليا عــلــى المستويين الإقليمى والدولى.فيما قال الكاتب هشام شاهين، في مقاله بصحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "حفرها الأجداد وصانها الأحفاد"، إن المصريين أثبتوا خلال أزمة السفينة الجائحة أنه لا يعصى عليهم أمر وأنهم على قدر المسئولية وأن القناة التي حفرها أجدادهم بسواعدهم وأرواحهم شاء العلي القدير أن يكون بحرها مسرحا لاختبار صلابة هذا الشعب العريق وقدراته على تجاوز التحديات التى يواجهها من حين لآخر.وأضاف أن هذه الأزمة التي هزت مشاعر العالم أجمع انتهت خلال أيام معدودة بأياد مصرية وكان من المتوقع أن تستغرق أسابيع، لكن الشعب المصري استطاع أن يكشف للعالم بعين الواقع والتجربة قيمة مصر اللوجستية اقتصاديا وجغرافيا وقوة وصلابة الشعب المصرى وحبه وتفانيه لقيادته السياسية الحكيمة.ولفت الكاتب إلى إشادة الصحف العالمية في عناوينها بتعويم السفينة الجانحة بأياد مصرية تؤكد للعالم قدرة وقوة مصر لمواجهة الأزمات بدون اللجوء أو الاستعانة بمساعدات خارجية رغم أنه عرض عليها المساعدة بمعدات لانقاذ الموقف وعدم تصعيد الأزمة عالميا لكنها رفضت لثقتها في رجالها وقدرتهم على اقتحام الصعاب.وأشار الكاتب إلى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية من أن عملية الإنقاذ التي تمت لتحريك السفينة تعد واحدة من أكبر العمليات وأكثرها مهارة في التاريخ الحديث، وقالت الصحيفة إن الجيش الذي كان يقوم بتشغيل "الحفارة مشهور" من مهندسين وعمال وفنيين كانوا يعملون وكأنهم في سباق مع الزمن لأن كل يوم تأخير بل كل ساعة تتسبب في مزيد من الخسائر للقناة.بينما رأى محمد الهواري "وهو مدير صناديق استثمار دولية" في مقال له بصحيفة الشروق تحت عنوان "بيتكوين.. المغامرة العظيمة والمعادلة الصفرية" أنه من أصعب مهام مدير الاستثمار أن يبدي رأيه عن سوق معينة أثناء فقاعة اقتصادية. مشيرا إلى أن إبداء رأيه في البيتكوين في أوج تألقه تعد مغامرة.وقال الهواري، إن البيتكوين في رأيه أشبه بفقاعة التيوليب التي حدثت في هولندا منذ أكثر من أربعمائة عام، عندما وصل سعر بصلة التيوليب الواحدة إلى سعر منزل في أمستردام، ولكن بعد انهيار تلك الفقاعة ظل سعر التيوليب يهبط حتى وصل إلى سعره الطبيعي.. وعرفت هذه الفقاعة فيما بعد ب"جنون التيوليب"، مشيرا إلى أن صعوبة الحديث عن الفقاعات يأتي من قدرة هذه الفقاعات على الاستمرار لمراحل غير معقولة.ولفت كاتب المقال، إلى ما مقولة الاقتصادي الكبير جون ماينارد كينيس الشهيرة وهى أن للسوق القدرة أن تظل في مرحلة اللا معقول أكثر من قدرتك على تحمل الخسائر بدون إفلاس. بمعنى آخر، فإن الرهان ضد الفقاعات يعد من أصعب مهام مدير الاستثمار، فإذا راهنت ضد الفقاعة مبكرا، حتى وإن كنت على صواب، فمن الممكن أن تفلس قبل أن يثبت صدق توقعاتك. ولذلك فمن يديرو الاستثمار الأسطوريون القادرون على إدارة مثل هذا الرهان قليلون ومعروفون بالأسم، ومنهم مثلا جورج سورس والذي اكتسب لقب «الرجل الذي كسر بنك إنجلترا» عندما راهن علانية ضد إدعاءات محافظ البنك المركزي عن قوة الإسترليني وذلك في أوائل تسعينيات القرن الماضي في صفقة شهيرة كسب منها مليار دولار لعملائه، وذلك في وقت كان فيه المليار دولار مبلغا رهيبا.وقال الهواري، إن علامات الفقاعة هي أن مجرد مناقشة أسس من عملات الكريبتو الرقمية، والبيتكوين خاصة، أصبح يعرض الطرف المتشكك للهجوم. موضحا أن ذلك يحدث ذلك في الفقاعات لأن من اشتروا البيتكوين يتحولون من مجرد مستثمرين إلى مريدين يدافعون عنه باستماتة ويجدون فيه، أو "هكذا يدعون"، قدرات خارقة. فيدعون أنها العملة التي تسيطر عليها حكومات فهى بذلك قائدة للحرية الاقتصادية والديمقراطية التي ستضع الثروات.. ولم يتبق سوى أن يدعوا بأنها تشفي المرضى وتحول الماء إلى نبيذ.وأضاف أن الحديث مع مريدي البيتكوين تحول مؤخرا، ومع ارتفاع سعره، إلى حوار مع مجذوبين مثل الذين يتبعون مدعى النبوة. فهم ينسبون له قدرات غير حقيقية وليس لها معنى، بل انهم يحاولون إعادة تعريف علامات الفقاعة المعروفة على أسس جديدة في علم الاقتصاد لا يفهمها سوى الأجيال الجديدة.ولفت كاتب المقال، إلى ورقة بحثية نشرها "راى داليو" مدير أكبر صندوق تحوط في العالمي في منتصف مارس من هذا العام، قال فيها "إنه يتوقع تجريم البيتكوين في العالم أجمع؛ لأن فائدته الوحيدة الحقيقية هو كأداة لتهريب الأموال والحكومات لن تسمح بذلك خاصة مع بروز أهمية الالتزام الضريبي لتحقيق العدالة الاجتماعية".الخطوة التالية أن يقول مريدو البيتكوين إن ما سيحدث أن أحد البلاد الكبرى مثل انجلترا مثلا عندما تقرر أن تنافس في سوق العملات الرقمية ستجد أن الأسهل لها أن تسيطر على سوق البيتكوين ويصبح بذلك عملتها الرقمية.. وعندما تسأله عن سبب أن يقوم بنك إنجلترا مثلا بهذه الفعلة غير المفهومة بأن يحاول الاستحواذ على عملة لا يسيطر عليها ولا يعلم حتى من اخترعها بدلا من إطلاق عملته وتجريم البيتكوين يكون الرد أنك لا ترى المستقبل وليس لديك الرؤية وبذلك فأنت للأسف لم يتم اختيارك لتكون من ضمن شعب البيتكوين المختار.وتابع "للأمانة أنا لا أقول إننى لم ولن أمس البيتكوين، فعملى كمدير استثمار محترف يجعلني أعرف كيف أتعامل مع الفقاعات وأن أحقق بعض الاستفادة منها بشرط تجنب المخاطرة الكبيرة. هو نفس ما قام به مديرو صناديق تحوط آخرون كبار مثل بول تيودور جونز ومثلي الأعلى ستانلى دراكينميلر ولكن أن نعتبر البيتكوين استثمار حقيقي لدرجة التفكير في استثمار جزء من مدخراتنا فيه فهذا ما أعتبره جنونا حقيقيا.وأضاف أن حديثه هذا يقوله وهو يعلم أن الفقاعة من الممكن أن تكبر وتتضاعف عدة مرات قبل أن يثبت صدق أقواله،وبالتالي يكون هو بذلك قد أعطى الفرصة لمريدي البيتكوين بأن تتأكد صدق أفكارهم، مشيرا إلى أن هذه المرة الفقاعة مختلفة، إلا أنه تمنى وبكل صدق أن يخرجوا منها سالمين لأن بينما يمثل البيتكوين مغامرة شيقة وعظيمة فإن نهاية طريقها الحتمي هو الوصول للقيمة «صفر»!