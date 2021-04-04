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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:20 ص
الدراجة
الدراجة
مصطفى عبدالله
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سعت هيئة نظافة القاهرة لتطوير أسطولها الخاص بجمع القمامة، حيث قامت بإصلاح المعدات الثقيلة المتهالكة، وشراء معدات أخرى مزودة بأحدث التقنيات المصاحبة للتكنولوجيا الحديثة لتسهيل مهمة عامل النظافة.

وجاءت من بين المعدات الخاصة بالجمع "الدراجة" بعد أن اعتمدها اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة.

وتأتي أدوات النظافة الجديدة حسب رؤية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة لتسهيل عمل عمال النظافة بالشوارع والميادين وتحديث تلك الأدوات لتناسب التطور والنقلة النوعية في العمل الميداني لعمال الهيئة بالشوارع.

وتساعد الدراجة على الوصول للمناطق التي كان يصعب إليها وصول السيارات ومعدات النقل الثقيلة، دون تكلفة وقود أو زيوت للسيارة.

جاءت الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بالحفاظ على النظافة ووصولها لأعلى درجات الانضباط.
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)
«الدراجة» وسيلة جديدة لجمع القمامة بالقاهرة (صور)

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