عمان تعرب عن وقوفها التام إلى جانب الأردن

أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد، عن وقوفها التام إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره.وقالت وزارة الخارجية في سلطنة عمان في بيان لها: "تابعت سلطنة عمان باهتمام بالغ التطورات في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتؤكد وقوفها التام إلى جانب المملكة بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه ضمان أمن الأردن الشقيق وسيادته واستقراره".يأتي هذا فيما ذكر وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، أن عمان ستصدر الأحد بيانًا تفصيليًا يوضح تفاصيل الاعتقالات الأخيرة في البلاد.وقال دودين لوكالة «عمون» الأردنية، إن البيان الحكومي سيصدر ظهر اليوم الأحد على أبعد تقدير.وفي وقت سابق أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 شخصًا آخرين بتهمة «تهديد استقرار البلاد»، لكن وكالة الأنباء الرسمية «بترا» قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفًا.وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن «تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن».ولاحقًا نشر الأمير حمزة تسجيلين مصورين، الأول منهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة العربية، حيث أوضح أن قائد الجيش وجه له بالبقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.