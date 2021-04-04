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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

لأناقتك.. تسريحات شعر مناسبة لللربيع والصيف

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:04 م
تسريحة ذيل الحصان
تسريحة ذيل الحصان المضفرة
سلمى بدر
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بدأ موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021 وفيهم تبحث جميع النساء عن إطلالات جديدة ومختلفة تناسب أذواقهن وتجعلهن يطللن بإطلالات مختلفة، خاصة تسريحات شعرهن، وتقدم "الدستور" مجموعة من تسريحات الشعر المناسبة لموسم فصلي الربيع والصيف.

- تسريحة ذيل الحصان المضفرة:
تسريحة ذيل الحصان المضفرة جذابة ومميزة، عبارة عن مجموعة صغيرة من الضفائر المتشابكة وذيل حصان منسدل على الظهر تتماشى مع صاحبات الشعر الطويل.

- تسريحة الشينيون مع الضفيرة:
أنيقة جدًا وبسيطة في الوقت نفسه، تناسب الشعر الطويل ومتوسط الطول.

- تسريحة الشينيون الفضفاضة:
عصرية تمنح المرأة مظهر حيوي وأنيق، يمكن اعتمادها مع القصة النصفية المسحوبة قليلًا الى الوراء والمنسدلة.

- تسريحة الكعكة العالية الفوضوية:
تجمع بين الأناقة والبساطة والنعومة يمكن اعتمادها في كل الأوقات، وتزيينها بشرائط من الستان ناعم.

- تسريحة كعكة الباليرينا المزينة:
إحدى أكثر تسريحات الشعر أناقة وتناسب مختلف أطوال الشعر ويتم تزيينها بعدد من أحجار الراين التى توزع على جميع أنحاء الشعر.

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