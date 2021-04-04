لأناقتك.. تسريحات شعر مناسبة لللربيع والصيف

- تسريحة ذيل الحصان المضفرة:



- تسريحة الشينيون مع الضفيرة:





- تسريحة الشينيون الفضفاضة: أنيقة جدًا وبسيطة في الوقت نفسه، تناسب الشعر الطويل ومتوسط الطول.





- تسريحة الكعكة العالية الفوضوية: عصرية تمنح المرأة مظهر حيوي وأنيق، يمكن اعتمادها مع القصة النصفية المسحوبة قليلًا الى الوراء والمنسدلة.





- تسريحة كعكة الباليرينا المزينة: تجمع بين الأناقة والبساطة والنعومة يمكن اعتمادها في كل الأوقات، وتزيينها بشرائط من الستان ناعم.

إحدى أكثر تسريحات الشعر أناقة وتناسب مختلف أطوال الشعر ويتم تزيينها بعدد من أحجار الراين التى توزع على جميع أنحاء الشعر.

بدأ موسم فصلي الربيع والصيف لعام 2021 وفيهم تبحث جميع النساء عن إطلالات جديدة ومختلفة تناسب أذواقهن وتجعلهن يطللن بإطلالات مختلفة، خاصة تسريحات شعرهن، وتقدم "الدستور" مجموعة من تسريحات الشعر المناسبة لموسم فصلي الربيع والصيف.تسريحة ذيل الحصان المضفرة جذابة ومميزة، عبارة عن مجموعة صغيرة من الضفائر المتشابكة وذيل حصان منسدل على الظهر تتماشى مع صاحبات الشعر الطويل.