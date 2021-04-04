خزان «مياه سامة» يثير مخاوف الأمريكيين ويجلي سكان مقاطعة بفلوريدا

أجلت السلطات في ولاية فلوريدا الأميركية بعض السكان من مقاطعة ماناتي، رغم عطلة عيد الفصح، بسبب مخاوف من انهيار خزان يحتوي على ملايين الجالونات من "مياه الصرف الصحي الملوثة والمشعة"، في أي وقت، وفق ما ذكرت شبكة "سي بي أس" نيوز الأميركية.وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، حالة الطوارئ في المنطقة.وقال مسؤولو المقاطعة إن البركة الواقعة في مصنع معالجة الفوسفات السابق "بيني بوينت"، بها "تسرب كبير".