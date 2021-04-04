وزير المالية: موسم الإقرارات الإلكتروني الأول للأفراد انتهي بنجاح

- دعم جهود ضم الاقتصاد غير الرسمي



- التيسير على الممولين لتقديم الإقرارات



قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعية انتهى بنجاح، ونجحنا في الوصول لمستهدفات مرجوة رغم التحديات الجسام التي واجهت المنظومة الإلكترونية التي يتم إرسائها للمرة الأولى ضمن موسم إقرارات الأشخاص الطبيعية.وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات ما كان ليكتب لها النجاح لولا دعم القيادة السياسية لجهود التحول الرقمي ونشر المنظومة الإلكترونية في المصالح الحكومية ودعم جهود النهوض بالاقتصاد المصري إلى أعلى المراتب، مؤكدا ان المنظومة الجديدة واحدة من مشروعات وجهود وزارة المالية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وميكنتها، لضمان المزيد من اليسر وتوفير الوقت وإنهاء حالة التزاحم المعروفة في مثل تلك الخدمات.وأضاف الوزير، يجب أن يشعر كل موظف في مصلحة الضرائب بالفخر لما حققه من نتائج ملموسة لإنجاح الموسم والذي تابعت جهود إنجاحه والجولات الميدانية بصورة لحظية، والتي ساهمت في الوصول لصغار الممولين ونشر حالة من الوعي الضريبي بين المواطنين وحالة من الإيجابية مما سيدعم جهود وزارة المالية لضم الاقتصاد غير الرسمي.من جهته قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإقرارات الإلكترونية كان لها دور هام فى التيسير على الممولين من حيث توفير الوقت والجهد عليهم، خاصة مع ظروف جائحة كورونا، موضحا أن هذا الموسم شهد تحديات كبيرة وخاصة فى الوصول إلى صغار الممولين ولكن بجهود العاملين بالمصلحة كل فى موقعه استطاعت المصلحة تخطى هذه التحديات بنجاح.وتوجه رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالشكر إلى وزير المالية، قائلا إن هذا النجاح لم يتحقق إلا بدعم الوزير وتوجيهاته ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل المستجدات خلال الموسم وتوفيره كافة الوسائل لتخطي التحديات التي واجهت المصلحة، وكذلك توجه بالشكر الى الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة الذي لم يدخر جهدا في متابعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المصلحة للوصول لصغار الممولين وتقديم التوعية لهم وذلك بشكل يومي وتقديم كافة وسائل الدعم للمصلحة، وكان يتابع سير العمل خلال الموسم خطوة بخطوة، كما توجه بالشكر لجميع العاملين بالمصلحة لتفانيهم فى أداء عملهم خلال موسم الإقرارات وللجهود التي بذلوها بكل اتقان وقوة، متمنيا لهم كل التوفيق ودوام النجاح.وأوضح «عبد القادر»، أن المصلحة قامت باتخاذ كافة الإجراءات لإنجاح موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين، وتوفير الإرشاد والتوعية، والدعم الفني المجاني للتيسير على الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحا أن المصلحة استجابت لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المختلفة مثل استجابة المصلحة لنقابة المحامين بتوفير لجنة دائمة من المصلحة تقدم المساعدة لأعضاء النقابة في تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، سواء إقرار ضريبة الدخل أو إقرار الضريبة على القيمة المضافة، بمقر النقابة العامة، خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على نجاح تجربة «السيارات المتنقلة» التي تجوب المحافظات فى توعية الممولين بكيفية تسجيل الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وتوفير الدعم الفني لهم من خلال الفرق التي تضم بعض المتطوعين وتتواجد فى كل مكان، لافتًا إلى نجاح تجربة التعاون مع جمعيات تنمية المجتمع بالقرى، فى التيسير على الممولين خاصة البسطاء وتنمية وعيهم الضريبي، حتى لا يقعوا فريسة سهلة لمن يريد استغلالهم مقابل مبالغ مالية، وكذلك نجاح التعاون مع النقابات واتحاد الغرف التجارية فى تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الإلكترونية.