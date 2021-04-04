«اليوم» السعودية: المملكة تسعى لتحقيق سلام شامل في اليمن

أكدت صحيفة ( اليوم) السعودية، أن المملكة تسعى لتحقيق سلام شامل في اليمن، وهو ما يمثل نهج الدولة الراسخ عبر تاريخها ويتأصل في حاضرها ويرسم ملامح استقرار المنطقة والعالم.وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد، تحت عنوان "المشاهد المتباينة.. والخيار الأوحد" - أن مبادرة إنهاء الأزمة في اليمن للوصول إلـى حل سياسي شامل بناء على المرجعيات الثلاثة، تأتي استمرارا لحرصها على أمنه واستقراره والمنطقة، ورفع المعاناة الإنسانية عن شعبه الشقيق، والدعم الجاد والعملي للسلام، وامتدادا لجهود حكومة المملكة في تعزيز أسس الأمن والاستقرار ودعم الجوانب الإنسانية في المنطقة بشكل عام واليمن على وجه الخصوص.وشددت "اليوم"، على ضرورة دعم المجتمع الدولي لجهود ومبادرات المملكة ووضع حد لكل المساعي المشبوهة من إيران والأنظمة الداعمة للإرهاب والساعية لخراب العالم لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.