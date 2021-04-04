رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا توقف مصنع عن إنتاج لقاح أسترازينيكا لإتلافه ملايين الجرعات من «جونسون»

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:03 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
أ ش أ
طباعة
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف مصنع بالتيمور، المسؤول عن إتلاف 15 مليون جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا، من تصنيع اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - أن الإدارة الأمريكية كلفت شركة الأدوية جونسون آند جونسون بتولي مسؤولية أزمة اللقاحات التالفة التي أنتجها مصنع إيمرجنت في بالتيمور.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من كبار مسؤولي الصحة الفيدراليين، قولهما إن الخطوة الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية في الولايات المتحدة لن تسمح لـ"ايمرجنت" إلا بصنع لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة لتجنب أي خلط في المستقبل.

وأكدت شركة الأدوية جونسون آند جونسون الأمريكية التغييرات، قائلة إنها "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن اللقاحات التالفة التي أنتجتها شركة ايمرجنت، ولكنها لم تحدد ما إذا كانت ستتولى المصنع.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذه التغييرات جاءت نتيجة إعلان ايمرجنت، الشريك التصنيعي لكل من "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون" بخلط المكونات من اللقاحين المختلفين، مما أجبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على تأجيل ترخيص خطوط إنتاج المصنع.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، يشعر المسؤولون الفيدراليين في الولايات المتحدة بالقلق من أن يؤدي هذا الاختلاط إلى تقويض ثقة الشعب في اللقاحات المضادة للفيروس التاجي، في مقاومة لجهود الرئيس الأمريكي جو بايدن للحصول على جرعات كافية من اللقاح لتطعيم كل أمريكي بالغ بحلول نهاية مايو المقبل. هذا بالإضافة إلى مخاوف عميقة في الوقت نفسه بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا، وسط ذعر صحي دفع بعض الدول الأوروبية إلى تقييد استخدامه.

وأضافت أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية ستؤدي إلى جعل منشأة "إيمرجنت سولوشنز" مخصصة فقط لصنع لقاح جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون، وتهدف إلى تجنب أي اختلاط في المستقبل.

ومن جانبها.. أعلنت أسترازينيكا في بيان أنها ستعمل مع إدارة بايدن لإيجاد موقع بديل لتصنيع لقاحها.

ورأت الصحيفة الأمريكية، أن أزمة خلط المكونات وخطوة الإدارة الأمريكية بمثابة نكسة كبيرة وكارثة لايمرجنت، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في ماريلاند، حققت أعمالا مربحة من خلال التعاون مع الحكومة الفيدرالية، في المقام الأول من خلال بيع لقاحات الجمرة الخبيثة إلى الحكومة.

ورفض متحدث باسم ايمرجنت التعليق، باستثناء القول إن الشركة ستواصل صنع جرعات أسترازينيكا حتى تتلقى تعديل العقد من الحكومة الفيدرالية.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

«سيدة الأوركسترا».. رضوى البحيري تخطف قلوب المصريين بحفل المومياوات


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 4-4-2021

نيمار يوقف مفاوضات التجديد مع باريس للعودة للعب مع ميسى

عمل مسرحى وتمثال يخلدان ذكرى الأميرة ديانا فى 2021

متسلل إلكترونى: بيانات 500 مليون مستخدم لـ«فيسبوك» معروضة دون مقابل

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية