الصحف تبرز موكب المومياوات وجهود الدولة لتوفير لقاح كورونا

قالت صحيفة "الأهرام" في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد، تحت عنوان "موكب المومياوات والترويج للسياحة" إن أنظار العالم اتجهت أمس إلى حدث فريد يتعلق بنقل 22 مومياء ملكية، 18 منها لملوك و4 لملكات، ينتمون إلى عصور الأسر الفرعونية من السابعة عشرة إلى العشرين.وأضافت أن أبرز هذه المومياوات مومياء الملك رمسيس الثاني والملك تحتمس الثالث والملك سيتي الأول والملكة حتشبسوت وميرت آمون، وذلك على متن عربات مزينة على الطراز الفرعوني تحمل أسماءهم، تبعا للترتيب الزمني لحكمهم، وبما يعكس إدراك الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ضرورة تخليد ذكراهم.. مشيرة إلى دور رجال الشرطة في تأمين الموكب من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط التاريخية والتي تم وضع حجر الأساس لها في عام 2002، لتحتضن أول متحف متخصص فى الحضارة المصرية القديمة ويصير أحد أكثر المتاحف شهرة بالعالم.ولفتت "الأهرام" إلى أن عملية نقل المومياوات الملكية تأتي ضمن مشروع ضخم لتطوير أساليب عرض الآثار، وإعادة تنظيم توزيعها بالمتاحف نتيجة تزايد أعدادها في المتحف المصري، وهو ما دعمته منظمة اليونيسكو.وأكدت الصحيفة، أن ما شهدته مصر أمس حدث لا يتكرر كثيرا إذ دخلت احتفالية نقل المومياوات إلى كل بيت في العالم، بعد أن قامت نحو 400 قناة تليفزيونية، نصفها قنوات عالمية، بالتغطية المكثفة للموكب، الذي تتقدمه خيول وعجلات حربية، فضلا عن استعراضات فنية بمشاركة مجموعة من الفنانين، وعرض الأغاني الوطنية المعززة للهوية الحضارية المصرية، ولقطات من محافظات أثرية.. معربة عن أملها في أن يسهم كل ذلك في ازدهار قطاعي السياحة والآثار في مصر، والذي يؤدى بدوره إلى إنعاش الموازنة العامة للدولة من ناحية، وتعزيز العلامة الوطنية المصرية من ناحية أخري.ولفتت "الأهرام" إلى أنه ومع صباح اليوم، سوف يفتح المتحف المصري أبوابه للجمهور، لكن سينتظر الجمهور لمشاهدة المومياوات اعتبارا من 18 أبريل المقبل ليرى عن قرب عظمة الأجداد المستمرة عبر السنين.وأكدت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم الأحد، تحت عنوان " لقاح مصري" أن جهود الدولة لا تتوقف من أجل توفير لقاح كورونا للمواطنين في إطار الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كوفيد-19.وأشارت الجمهورية إلى أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاح الفيروس وتم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا من منظمة جافي بالإضافة إلى توفير 20 مليون جرعة من شركة فارما الروسية، فضلا عن توفير 50 ألف جرعة من المعهد الهندي.وبالنسبة للقاح سينوفارم فقد تسلمت مصر 50 ألف جرعة من الإمارات و300 ألف جرعة من الصين هدية للشعب المصري.ولفتت الصحيفة إلى أن مصر بدأت في إطار هذه الجهود، العمل البحثي على تحضير لقاح كوفي فاكسي المصري في فبراير 2020 والذي يعمل بالتقنية التقليدية وفي تقنية اللقاح المعطل المستخدمة في عدة لقاحات مثل لقاح سينوفارم الصيني واللقاح المصري ينتج أجساما مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ13 ثم ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحا قبل 6 أشهر على الأقل.وأكدت الصحيفة، أن مصر بمشيئة الله ستكون أول دولة إفريقية وفي الشرق الأوسط تتوصل إلى لقاح مضاد لفيروس كورونا بسواعد أبنائها 100%.