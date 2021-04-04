ضبط شركة شحن تتاجر في الأدوية المهربة والممنوع تداولها بطنطا

تمكنت حملة مشتركة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، من ضبط شركه شحن تقوم بالتوزيع وتخزين والاتجار فى الأدوية المهربة وغير المسجلة، بدائرة قسم أول طنطا.أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم تنسيق حملة مشتركة برئاسة الدكتور خالد اصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة، والعميد وليد العيسوى مباحث تموين الغربية والرائد أحمد الديب بمرافقة قوة من الشرطة السريين، وا.محمد صلاح مفتش التموين بمباحث التموين، ومفتشا الصيدليات د.محمد السباعى ود.هيثم غرابه بالإدارة العامة، ود.منى شبل مدير التفتيش.تمكنت الحملة من ضبط شركه شحن تقوم بالتوزيع والاتجار فى الأدوية المهربة وغير المسجلة، وضبط ٤٤٨٣ وحدة متنوعة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونيّة.