رئيس وزراء العراق يتوجه إلى الإمارات لتعزيز العلاقات

غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بلاده اليوم الأحد متوجها إلى دولة الإمارات.ووفقا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، يترأس الكاظمي وفدا حكوميا في الزيارة التي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.وكان الكاظمي قام نهاية الأسبوع الماضي بزيارة للسعودية اتفق خلالها الجانبان على تكثيف التعاون والتنسيق وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم الاتفاق على ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وأسبابها.