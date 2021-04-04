إصابات كورونا تتجاوز المليون فى كندا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة المليون في كندا السبت، حسب وفق محطات التليفزيون الكندية، بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد أجبرت مقاطعات عدة على تشديد القيود في الأيام الأخيرة.وبعد الإعلان مساء السبت عن تسجيل ما يزيد قليلا على ألفي إصابة جديدة بكوفيد- 19 في مقاطعة كولومبيا البريطانية (غرب)، تجاوز عدد الإصابات في كندا عتبة المليون منذ بداية الجائحة، حسب الأرقام التي أوردتها قنوات التليفزيون الكندية.وتوفي ما يزيد قليلًا على 23 ألف شخص حتى الآن في البلاد جراء الجائحة.ويأتي تجاوز هذه العتبة الرمزية في وقت تواجه كندا موجة ثالثة من الفيروس وانتشارا لنسخ متحورة تُعتبر أكثر قابلية للانتشار وأكثر عدوى.وفي محاولة لإبطاء انتشار الفيروس، شددت أونتاريو المقاطعة الأكثر تضررًا مع ما يزيد قليلًا على ثلث عدد الإصابات في البلاد، منذ السبت القيود لمدة أربعة أسابيع على الأقل.وستبقى المدارس مفتوحة ولم يُطلب من سكان المقاطعة البقاء في منازلهم. لكن الشركات التي تعتبر غير أساسية لا يمكنها أن تستقبل في وقت واحد سوى 25% من عملائها الدائمين، مقارنة بـ50% بالنسبة إلى الشركات الأخرى.أما الصالات الرياضية وصالونات الحلاقة فستغلق أبوابها.من جهتها فرضت كيبيك، ثاني أكثر المقاطعات تضررا، إجراءات حجر في مناطق عدة وأبقت على منع التجول الليلي منذ أوائل يناير، وهو إجراء غير مسبوق في كندا على مستوى المقاطعات منذ انتشار وباء الإنفلونزا الإسبانية قبل قرن.وتؤثر هذه الموجة الثالثة على البلاد التي تجهد لمواصلة حملة التطعيم.في ديسمبر، كانت كندا واحدة من أوائل الدول في العالم التي بدأت بالتطعيم، لكنّ الحملة تباطأت في أوائل عام 2021 بسبب التأخير في تسليم لقاحات فايزربايونتيك وموديرنا المستوردة من أوروبا.كما عمدت البلاد في الآونة الأخيرة إلى تقييد استخدام لقاح استرازينيكا الذي بات استخدامه محصورا بمن تزيد أعمارهم على 55 عامًا.وحتى الآن، تلقى 14،6% من سكان كندا جرعة لقاح واحدة على الأقل، وفقا لموقع "كوفيد- 19 تراكِر كندا".