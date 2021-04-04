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الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل ارتفاعا آخر في مصابي كورونا بالرعاية المركزة

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:44 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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قالت فرنسا الأحد، أن عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة بلغ 5273 بزيادة 19 عن اليوم السابق، مع دخول البلاد في ثالث عزل عام للمساعدة في مكافحة الجائحة.

وحاولت الحكومة وقف زيادة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 من خلال فرض حظر تجول وإجراءات إقليمية ولكن اعتبارا من يوم السبت وطوال الأسابيع الأربعة المقبلة ستظل المدارس والأنشطة غير الأساسية في جميع أنحاء البلاد مغلقة.

وجاء الارتفاع في عدد مرضى وحدات العناية المركزة السبت في أعقاب قفزة أكبر بكثير سُجلت في اليوم السابق وبلغت 145.

وتعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتوفير عدد أكبر من أسرة المستشفيات لرعاية لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد -19.

وكان ماكرون يأمل في إخراج فرنسا من الجائحة دون الحاجة إلى فرض عزل عام ثالث من شأنه أن يضر بالاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ركود العام الماضي.

ولكن سلالات جديدة من الفيروس انتشرت في جميع أنحاء فرنسا ومعظم أوروبا وسط تباطؤ في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي مقارنة ببعض البلدان بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

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