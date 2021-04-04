انطلاق الانتخابات البرلمانية في بلغاريا

انطلقت الانتخابات البرلمانية في بلغاريا اليوم الأحد، وسط تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا.وستجري عملية التصويت في ظل تدابير صحية وقواعد للتباعد الاجتماعي، ومن المفترض توفير صناديق اقتراع متنقلة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.وتم دعوة 6.7 مليون ناخب لاختيار 240 نائبا للجمعية الوطنية في صوفيا.وستحدد نتيجة الانتخابات ما إذا كان حزب رئيس الوزراء بويكو بوريسوف البورجوازي الحاكم "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" الموالي لأوروبا سيستمر في السلطة بأفقر دولة في الاتحاد الأوروبي.وشهدت البلاد الصيف الماضي احتجاجات في الشوارع بسبب مزاعم بالفساد ضد حكومة تحالف "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، التي شملت القوميين كشركاء بنسبة صغيرة.ويتوقع المراقبون أن تعكس نتيجة انتخابات الأحد على الأرجح نتائج استطلاعات الرأي التي لا تتوقع فائزًا صريحا.ومن المتوقع أن يظهر حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا"، الذي يحكم منذ عام 2017 في ائتلاف مع القوميين كشركاء بنسبة صغيرة، كأقوى قوة سياسية.ومن المرجح أن تنقسم المعارضة، التي تتهم حزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بالفساد، بين عدة أحزاب، لكن من المتوقع أن يصبح الاشتراكيون ثاني أكبر قوة سياسية.ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية الرسمية في غضون أربعة أيام من الانتخابات.