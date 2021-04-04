أستراليا تحتفل بعيد القيامة دون إصابات محلية جديدة بكورونا

احتفل الأستراليون بعيد القيامة اليوم الأحد، بطريقة لا تتضمن قيودا نسبيا مع عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة محلية بفيروس كورونا.ولم تسجل ولاية كوينزلاند التي كانت بؤرة تفش صغير لكوفيد-19 في الآونة الأخيرة سوى إصابة واحدة فقط في الأيام الثلاثة الماضية.وتفرض الولاية أشد قيود على التجمعات العامة.وفي مناطق أخرى توافد الأستراليون على الشواطئ مستغلين الطقس الدافئ في أماكن كثيرة من البلاد أو تجمعوا مع العائلات في تناقض صارخ مع عيد القيامة في العام الماضي عندما أدى عزل عام إلى بقاء الناس في منازلهم.وعلى الرغم من فرض دول كثيرة عمليات عزل عام جديدة أو تقليص الخدمات للعطلة المسيحية الرئيسية في محاولة لمنع تفشي موجة ثالثة من فيروس كورونا فتحت الكنائس في استراليا أبوابها وحضر كثيرون الصلوات خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر أربعة أيام.وكانت أستراليا واحدة من أكثر دول العالم نجاحا في الحد من الجائحة، مع فرض عزل عام وإغلاق للحدود والتتبع السريع للحد من الإصابات بفيروس كورونا لتصبح 29300 إصابة، مع 909 حالات وفاة كوفيد-19.