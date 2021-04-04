رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 04 أبريل 2021 الموافق 22 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تجري مناورات عسكرية مشتركة مع حلف شمال الأطلسي خلال أشهر

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:40 ص
أوكرانيا تجري مناورات
أوكرانيا تجري مناورات عسكرية
وكالات
طباعة
أعلن الجيش الأوكراني الأحد، إن مناورات عسكرية مشتركة ستبدأ في غضون بضعة أشهر مع قوات حلف شمال الأطلسي في خطوة قد تؤجج التوترات مع موسكو التي أبدت اعتراضها على مثل هذه الخطوة.

وأبدى حلف شمال الأطلسي قلقه الجمعة بشأن ما وصفه بتعزيز عسكري روسي كبير بالقرب من شرق أوكرانيا بعد أن حذرت روسيا من أن تصعيدا خطيرا في الصراع في منطقة دونباس الأوكرانية يمكن أن "يدمر" أوكرانيا.

وقال الكرملين السبت إن أي نشر لقوات حلف شمال الأطلسي في أوكرانيا سيؤدي إلى مزيد من التوترات بالقرب من حدود روسيا ويجبر موسكو على اتخاذ تدابير إضافية لضمان أمنها.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع قوات انفصالية تدعمها روسيا في منطقة دونباس الشرقية في صراع تقول كييف إنه أسفر عن سقوط 14 ألف قتيل منذ عام 2014.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في بيان على فيسبوك الأحد، إن التدريبات سيشارك فيها أكثر من ألف عسكري من خمس دول أعضاء في حلف الأطلسي وستجرى في غضون بضعة أشهر.

ولم توضح موعد بدء التدريبات على وجه الدقة.

موضوعات متعلقة

سر نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى القومي للحضارة بالفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

«المهن الموسيقية» تنفي تدهور الحالة الصحية للموسيقار هاني مهنا

وكالة أمريكية تسلط الضوء على «الموكب الذهبى»: من حق المصريين الفخر بأسلافهم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

«أنت مش لوحدك».. انطلاق فعاليات التضامن مع أطفال التوحد بمطروح (صور)

image description

شابان يزينان شوارع وجدران أسوان: «هنحكي فلكلور بلدنا» (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

فى بيان رسمى.. التعليم العالى تنفى فصل محمد صلاح

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

سعر الدواجن اليوم السبت 3-4-2021

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 4-4-2021

نيمار يوقف مفاوضات التجديد مع باريس للعودة للعب مع ميسى

عمل مسرحى وتمثال يخلدان ذكرى الأميرة ديانا فى 2021

متسلل إلكترونى: بيانات 500 مليون مستخدم لـ«فيسبوك» معروضة دون مقابل

أيام زمان

حكاية حب عبدالحليم وميمى فؤاد

كيف أنهى محمود المليجى خصومة هند رستم وحسن الإمام؟

«تركوه نائما».. قصة غضب حسن فايق من الفنانة صباح

«الله يا أستاذ»... كيف أغضب الأطرش ملك المغرب أثناء تحيته؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

اليوم.. بدء عروض أفلام الدورة 23 للمهرجان القومى للسينما

ملامح من مشوار الفنان التشكيلى يحيى عبده فى جاليرى ضى.. اليوم

خالد البوهى فى ضيافة مبادرة «كل يوم شاعر» أونلاين

غدًا.. افتتاح مؤتمر الصعيد يتغير فى مكتبة الإسكندرية