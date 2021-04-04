«حساسية الربيع».. أعراضها وكيفية علاجها والوقاية منها

◄ أعراض حساسية الربيع:



◄ علاج حساسية الربيع:



◄ طرق الوقاية من حساسية الربيع:



يعاني الكثير من الناس من حساسية الصدر وحساسية الجيوب الأنفية مع بداية فصل الربيع كل عام، بسبب بدء الأشجار والورود إطلاق حبوب اللقاح في الهواء، وعند استنشاق تلك الحبوب اللقاح يبالغ الجهاز المناعي في رد فعله تجاه مواد غير ضارة، فينتج الجسم أجسام مضادة تنتقل إلى الخلايا التي تطلق الهيستامين والمواد الكيميائية الأخرى.ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا عن حساسية الربيع وكيفية علاجها.- احمرار العيون.- العطس.- سيلان الأنف.- حكة في العين.- حكة في الأنف.- حكة في الأذنين.- حكة في سقف وجانبي الفم.- انسداد الأنف بسبب الاحتقان.- عيون منتفخة ودامعة.- السعال.- صعوبة التنفس.- تناول الأدوية من مضادات الهيستامين التي تعمل على تخفيف حدة الأعراض.- وضع قطرات العين والأنف الخاصة بالحساسية.- شرب السوائل التي تعمل على تخفيف الأعراض.- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين C لتقوية جهاز المناعة.- يجب عدم التعرض المباشر إلى الأشجار والورود بصفة خاصة والزرع بصفة عامة وارتداء قناع الغبار عند قص العشب.- إغلاق جميع النوافذ إذا كان الجو محمل بالأتربة والرياح قوية.- استخدام مرشحات مقاومة للحساسية في وحدات تكييف الهواء.- الحرص على تغيير الملابس وغسلها بعد الخروج من المنزل.- ارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج للحد من دخول حبوب اللقاح إلى العينين.