1607 إصابات جديدة و18 وفاة بكورونا فى فنزويلا

سجلت وزارة الصحة الفنزويلية، 1607 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة من بينهم 21 حالة وافدة من الخارج.وذكرت الوزارة- في بيان نقلته صحيفة "إل يونيفرسال" الفنزويلية- اليوم الأحد- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 164 ألفا و337 حالة، تعافى منها 150 ألفا و374 حالة.ويبلغ عدد الحالات النشطة 12 ألفا و316 حالة.. بينما بلغت حصيلة الوفيات 1647 حالة بعد تسجيل 18 حالة جديدة.