9 آلاف إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا في كولومبيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 9 آلاف و149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كولومبيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و437 ألفا و197 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 155 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 63 ألفا و932 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في كولومبيا بلغ 334 ألفا و955 شخصا.