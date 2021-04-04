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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: إنقاذ 16 إثر غرق قارب صيد.. ومصرع وإصابة 30 فى حادث سير

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:33 ص
سفينة
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أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين عن إنقاذ 16 شخصا فيما لا يزال آخرون مفقودين إثر غرق قارب صيد صباح اليوم.

وذكر مركز البحث والإنقاذ البحري في المقاطعة- في بيان اليوم الأحد- أن القارب، الذي كان يقل طاقما مؤلفا من 20 فردا، غرق على بعد نحو 100 ميل بحري إلى الشرق من ميناء "نينغبوه تشوشان" في مقاطعة تشجيانغ، مشيرا إلى أن سفنا ومروحيات إنقاذ تابعة لفرق البحث البحري وقوارب صيد قريبة شاركت في عملية الإنقاذ.

وأضاف المركز أنه حتى الساعة 9 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، تم إنقاذ 16 من أفراد الطاقم، بينهم أربعة في حالة طبيعية و12 أظهروا علامات حيوية ضعيفة، فيما تتواصل أعمال البحث، إذ لا يزال هناك العديد من المفقودين.

وفي سياق منفصل.. وقع تصادم بين شاحنة وحافلة ركاب على طريق سريع في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين صباح اليوم، ما أسفر عن سقوط 11 قتيلا و19 مصابا.

ووقع الحادث حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، حيث عبرت الشاحنة السياج بمحاذاة وسط الطريق واصطدمت بحافلة الركاب، ما أدى إلى انقلاب الحافلة واصطدام شاحنتين أخريين من الخلف.

وفتحت السلطات المختصة تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحادث.

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