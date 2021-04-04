فلسطينيون يمنعون مستوطنين من تجريف أراض غرب بيت لحم

تصدى فلسطينيون فجر اليوم الأحد، لمجموعة من المستوطنين كانوا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنعوهم من تجريف أراض في بلدة بتير غرب بيت لحم، حسبما نقلت وكالة فلسطين الجديدة.وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان وأحد أصحاب الأرض المستهدفة عمر القيسي، بأن مجموعة من المستوطنين وتحت حراسة جنود الاحتلال ترافقهم جرافة "باجر"، تسللوا عند الساعة الواحدة فجرا الى منطقتي "الخمار" و"القصير" شمال شرق البلدة، بهدف مواصلة أعمال تجريف كانوا شرعوا بها قبل ثلاثة أيام في المنطقة، حيث تصدى لهم المواطنون ومنعوهم من القيام بذلك، قبل أن ينسحبوا بعد نحو ثلاث ساعات.وأشار القيسي إلى أن هدف عملية التجريف هو إقامة بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين، علما أنهم قاموا سابقا بنصب خيام وبيوت متنقلة أزالها المواطنون.