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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري ميلاده.. علي الحجار صاحب بصمة «التترات» في الدراما المصرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 11:40 ص
علي الحجار
علي الحجار
هويدا سعيد
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يحتفل الفنان علي الحجار، اليوم 4 أبريل بعيد ميلاده، والذي يعتبر واحدا من أبرز المطربين الذين تركوا في قلوبنا بصمة من خلال غنائه لعدد من أبرز "تترات" المسلسلات في الدراما المصرية، ونرصد في السطور التالية مجموعة من أبرز " التترات" التي قدمها في مسيرته.

- مسلسل النديم

قدم الفنان علي الحجار تتر مسلسل "النديم"، عام 1982، وكان من ألحان عمار الشريعي، وكلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

- مسلسل غوايش

قدم عام 1986 تتر مسلسل غوايش، من كلمات الشاعر سيد حجاب وألحان الموسيقار عمر خيرت.

- مسلسل الشهد والدموع

قدم الفنان في عام 1987 تتر مسلسل الشهد والدموع، والذي كان من كلمات سيد حجاب، وموسيقى عمار الشريعي.

- مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري

في عام1987، قدم علي الحجار تتر مسلسل رحلة السيد أبو العلا البشري، وكانت الاغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان عمار الشريعي.

- مسلسل بوابة الحلواني

قدم في عام 1992 تتر مسلسل بوابة الحلواني، وكانت كلماته من تاليف سيد حجاب ولحنه الموسيقار بليغ حمدي.

- مسلسل المال والبنون

قدم تتر مسلسل المال والبنون الذي عرض 1993، وشاركه في الغناء الفنانة حنان ماضي، وكانت ألحان الأغنية من ياسر عبدالرحمن ومن أشعار سيد حجاب.

- تتر مسلسل ذئاب الجبل

في عام 1992، قدم علي الحجار تتر مسلسل ذئاب الجبل، والذي كان من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.

- مسلسل الليل وآخره

قدم علي الحجار تتر مسلسل الليل وآخره والذي يعتبر من أشهر المسلسلات الصعيدية، وكانت الأغنية من كلمات سيد حجاب وألحان ياسر عبد الرحمن.

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