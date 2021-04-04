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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. انطلاق «أهلا رمضان» بمشاركة 180 من كبرى شركات السلع الغذائية

الأحد 04/أبريل/2021 - 08:10 ص
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
نرمين محمود الدهان
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بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتحت رعايته، تنطلق اليوم معارض "أهلا رمضان"، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى يوم 12 أبريل الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتهدف المعارض لتوفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك 180 من كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 35% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

وتقوم وزارة التموين بطرح الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، بـ30 جنيها للكيلو واللحوم المجمدة البرازيلى بـ65 جنيها للكيلو واللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها، كما سيشارك ما يقرب 1300 منفذ للمجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة وكذلك 1000 فرع من منافذ مشروع "جمعيتي" فى تخفيضات أهلا رمضان، كما ستقوم الوزارة بمد هذه المنافذ بكافة السلع الغذائية، وكذلك بالسلع التموينية لصرفها أصحاب البطاقات بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها، كما أن أسعار البلح ستبدأ من 9 جنيهات حتى 17 جنيها للكيلو، والبلح النصف جاف زنة 700 جرام بـ 20 جنيها، وقمر الدين يبدأ من 23 جنيها والزبيب المصرى من 20 جنيها حتى 24 جنيها، وأن شنطة رمضان تبدأ من 50 جنيها حتى 207 جنيهات.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم زيادة ضخ المنتجات السلع الغذائية، وكذلك اللحوم الطازجة والمجمدة فى منافذ فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بنسبة أكثر من 50% لتلبية احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان، وسط تزايد معدلات الإقبال على شراء المنتجات خلال الشهر الكريم، بجانب أيضا توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بشكل يومى، وأن التخفيضات فى معرض "أهلا رمضان " ستتراوح من 15 % إلى 35 %، بجانب دخول 15 سلعة حيز التخفيض فى معارض "أهلا رمضان" هذا العام، كالأرز والزيت والسكر والدقيق والسمنة والصلصة والشاى والفول والعدس واللحوم الحمراء والبيضاء المجمدة وقمر الدين والمكرونة، بوزن وسعر ثابت فى كل السلاسل والسوبر ماركت التى سوف تدخل المعرض هذا العام.

وأضاف أنه سيتم طرح كميات كبيرة من كافة المنتجات الغذائية، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة وكافة السلع الغذائية والبقوليات أول بأول، كما ستقوم 21 سلسلة تجارية كبرى بتخصيص أجنحة داخل فروعها البالغ عددها 1345 فرعا فى مختلف المحافظات كفروع لمعارض "أهلا رمضان"، ويتم طرح المنتجات بنفس أسعار معارض أهلا رمضان فى إطار تخفيف العبء على المواطنين بمناسبة الشهر الكريم.

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