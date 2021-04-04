ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في تايلاند لـ 29127

أعلنت السلطات الصحية في تايلاند، تسجيل 96 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأحد، أن من بين الحالات الجديدة هنالك 87 حالة إصابة محلية و9 حالات وافدة من خارج البلاد.وارتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 29 ألفا و127 شخصا، فيما استقر عدد حالات الوفاة إلى 95 حالة بعد تسجيل صفر حالات أمس.