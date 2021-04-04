10 آلاف إصابة جديدة و83 وفاة بكورونا في الأرجنتين

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 10 آلاف و384 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الأرجنتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و383 ألفا و537 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 83 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 56 ألفا و106 حالات.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في الأرجنتين بلغ 682 ألفا و868 شخصا.