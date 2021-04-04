520 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا في بوليفيا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 520 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بوليفيا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 274 ألفا و467 حالة.وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - بأنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و316 حالة.وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل كامل في بوليفيا بلغ 115 ألفا و12 شخصا.