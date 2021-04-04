12 ألفا و196 إصابة جديدة و68 وفاة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، تسجيل 12 ألفا و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا، خلال 24 ساعة الماضية.ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد القول إنه تم تسجيل 68 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال نفس المدة، ليرتفع الإجمالي إلى 76 ألفا و963 حالة وفاة.جدير بالذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت حتى الآن أكثر من مليونين و885 ألفا و386 إصابة، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة210 آلاف و700 حالة.وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة بلغ حوالي مليونين و560 ألفا و400 شخص حتى الآن.