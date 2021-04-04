اليابان تتعاون مع بايدن في قيادة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، أنه سيتعاون بشكل وثيق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في قيادة الجهود العالمية لمعالجة أزمة تغير المناخ.وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن سوجا تعهد بجعل اليابان محايدة للكربون بحلول عام 2050، وقال "أود أن أقود بشكل مشترك (مثل هذه الجهود مع الولايات المتحدة)".وأعرب عن أمله في أن يؤكد خلال اجتماعه المرتقب مع بايدن تعاون طوكيو وواشنطن في معالجة قضية الاختطاف السابقة للمواطنين اليابانيين لدى كوريا الشمالية.وقال في هذا الصدد إن عمليات الاختطاف "أهم قضية بالنسبة لإدارتي. أريد من الرئيس (الأمريكي بايدن) أن يتفهمها حتى تتمكن اليابان والولايات المتحدة من التعاون بحزم".وتأتي القمة الثنائية في الوقت الذي تصعد فيه إدارة بايدن انتقاداتها لمعاملة الصين لأقلية الأويجور المسلمة في منطقة شينجيانج والإجراءات المتعلقة بهونج كونج وتايوان.وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الياباني ضرورة معالجة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج وهونج كونج على أساس القيم العالمية والحرية وقواعد حقوق الإنسان الأساسية.وقال إنه من أجل ضمان السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، "فمن الضروري أن تتعاون اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على استراتيجية على الردع، وتخلقان بيئة يمكن لتايوان والصين فيها حل القضية سلميا".ومن المقرر أن يلتقي الزعيمان في واشنطن يوم 16 أبريل، وقال البيت الأبيض شهر فبراير الماضي إن بايدن دعا 40 من قادة العالم لحضور قمة مناخية افتراضية يستضيفها يومي 22 و23 أبريل.