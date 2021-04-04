أمريكا توصي باستمرار توخي الحذر في مواجهة كورونا رغم الأخبار المشجعة

ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه على الرغم من الأخبار المشجعة على جبهة اللقاحات، يستمر تحذير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بضرورة توخي الحذر لتجنب زيادة أخرى في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد.وذكرت الصحيفة- في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أن الولايات المتحدة سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 خلال يوم واحد، بتلقيح أكثر من 4 ملايين شخص.ونقلت عن مدير بيانات «كوفيد 19» بالبيت الأبيض سايروس شاهبار، قوله في تغريدة كتبها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "أكثر من 4 ملايين جرعة ضد كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأشار إلى أنها كانت المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط ​​جرعات الولايات المتحدة الـ3 ملايين جرعة يوميًا خلال الأسبوع الماضي.وقال شاهبار: "يوم قياسي للتقارير!!... الملايين يجتمعون لتسريع تقدمنا ​​نحو السيطرة على الوباء!".وتُظهر بيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن الولايات المتحدة أدارت 4 ملايين و81 ألفا و959 جرعة لقاح منذ يوم الجمعة، وبذلك يصل متوسط ​​التطعيمات لمدة سبعة أيام إلى 3 ملايين و72 ألفا و527 يوميًا.ووفقًا لهيئة تتبع اللقاحات التابعة للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، تجاوز إجمالي جرعات اللقاح المضاد للفيروس التاجي في الولايات المتحدة الـ 6ر161 مليون جرعة حتى الآن. وتلقى أكثر من 104 ملايين شخص جرعة واحدة على الأقل، وتم تطعيم ما يقرب من 60 مليون شخص بشكل كامل.وتأتي البيانات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى تسريع التطعيمات في محاولة للعودة إلى درجة من الحياة الطبيعية.وأصدر مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الأول توجيهات تنص على أنه لا يتعين اختبار الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل قبل السفر المحلي أو بعده. ومع ذلك، لا تزال تنصح بارتداء الكمامات وإجراء الاختبار بعد ثلاثة إلى خمسة أيام من السفر الدولي.ولكن على الرغم من الأخبار المشجعة على جبهة اللقاحات، يحذر الخبراء من أن الشعب الأمريكي يجب أن يظل يقظًا لتجنب زيادة أخرى في عدد الحالات على مستوى البلاد.وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى ارتفاع الحالات بشكل مطرد خلال الأسبوعين الماضيين بعد انخفاضها بعد عطلة الشتاء.وشهدت ولاية ميشيجان على وجه الخصوص ارتفاعًا في الحالات على مدار أسبوعين.ووفقًا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض، توفي أكثر من 550 ألف شخصا وأصيب أكثر من 30 مليون أمريكي بفيروس كورونا منذ بدء الوباء.