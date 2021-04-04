إندونيسيا: فقدان 17 جراء تصادم سفينة وقارب صيد قبالة جزيرة جاوة

أفاد مسئولون في إندونيسيا اليوم الأحد بفقدان 17 شخصا على الأقل جراء حادث تصادم وقع بين سفينة شحن وقارب صيد قبالة جزيرة جاوة الرئيسية.ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس وكالة البحث والإنقاذ ديدين ريدوانسيه قوله إن قارب الصيد الذي كان على متنه 32 شخصا انقلب بعد اصطدامه بناقلة البضائع الإندونيسية "إم في هابكو بايونير" في وقت متأخر من أمس (السبت) قبالة منطقة "إندرامايو".وأضاف ريدوانسيه أن سفينة الشحن - التي كانت محملة بالنفط الخام من جزيرة "بورنيو" - قد رست بعد أن علقت مروحتها في شبكة الصيد.بدوره، قال المتحدث باسم المديرية العامة للنقل البحري ويسنو وردانا إنه تم إنقاذ 15 من الأشخاص الذين كانوا على متن قارب الصيد ومازالت عمليات البحث جارية عن المفقودين من قبل الصيادين المحليين وأفراد البحرية.