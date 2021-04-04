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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ديلي إكسبرس» عن موكب المومياوات: عرض سخي مصري أبهر العالم

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:54 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
أمينة ذكى
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احتفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية بموكب نقل المومياوات الملكية من متحف التحرير لمتحف الحضارة، حيث وصفت الصحيفة الحدث بأنه "استعراض سخي" من قبل مصر التي أنفقت ملايين الدولارات عليه لتبهر العالم أجمع.

كانت مومياوات رمسيس الكبير و21 آخرين جزءًا من "العرض الذهبي للفرعون"، وهو حدث طال انتظاره نظمته وزارة السياحة والآثار المصرية.

وجرت مسيرة العرض بين المتحف المصري، موقعهم القديم بالقرب من ميدان التحرير، إلى منزلهم الجديد، المتحف الوطني للحضارة المصرية (NMEC) في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.

إلى جانب 22 مومياء مصرية ملكية، تم أيضًا نقل 17 تابوتًا ملكيًا في الموكب الذي تحرك على طول نهر النيل ورافقه عربات وخيول، والتابوت عبارة عن توابيت حجرية غالبًا ما تزين بالمنحوتات والنقوش.

وقد قوبل العرض بـ 21 طلقة تحية وانضمت إليه فرقة عسكرية، وتم نقل المومياوات على عربات مزينة بشكل خاص مع كتابة أسمائها بالهيروغليفية المصرية القديمة وكذلك باللغة العربية.

تم اكتشاف المومياوات التي شاركت في العرض في مخبأين، الأولى في عام 1881 في دير البحري في الضفة الغربية في الأقصر في المقبرة "TT320".

وتعود جميع المومياوات الملكية البالغ عددها 22 إلى المملكة الحديثة، وهي حقبة بُنيت فيها المقابر تحت الأرض مع مداخل خفية لدرء سارقي القبور.

كان الهدف من العرض هو نقل 18 ملوكًا وأربع ملكات من مصر، مع توابيتهم وممتلكاتهم، من منزلهم القديم في المتحف المصري.

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