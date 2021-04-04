ناشيونال جيوجرافيك: العصر الذهبى لمصر

ركز موقع ناشيونال جيوجرافيك على التفاصيل التاريخية للمومياوات الملكية، التي تم نقلها في احتفالية أمس السبت من مقرها من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط.وأشار التقرير الذي نشرة الموقع إلى أنه ترجع تواريخ أغلبية المومياوات إلى تاريخ بين 1953 و1075 قبل الميلاد واصفته بـ"العصر الذهبي للحضارة المصرية".