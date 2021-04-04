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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

أفكار رائعة لتزيين المنزل في رمضان (صور)

الأحد 04/أبريل/2021 - 09:15 م
تزيين المنزل في رمضان
تزيين المنزل في رمضان
سلمى بدر
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بشهر رمضان، حيث تبحث كل امرأة عن طرق للاحتفال مع عائلتها بقدوم شهر رمضان الكريم، لذلك يمكن تزيين المنزل بطرق جديدة ومبتكرة، للشعور بالبهجة والسعادة والإحساس بأجواء الشهر الكريم، تقدم الدستور أفكار رائعة لتزيين المنزل في رمضان.

- زينة نجوم وهلال رمضان:
يمكن إحضار أوراق ملونة سميكة وقصها على شكل هلال ونجوم بأحجام مختلفة، مع اختيار ألوان جذابة تتناسب مع ديكور وألوان حوائط المنزل، ويتم عمل ثقوب صغيرة عند أطراف كل شكل، يتم تثبيت عدد منها مع بعضها البعض بإستخدام خيط قماش أو خيط بلاستيك، ثم يتم تثبتيها على الحائط بلاصق، ويمكن ايضا تزيين الهلال بالورود أو الخيوط الملونة أو ببعض الأنوار البسيطة.

- زينة حائط رمضان كريم:
يتم قص لوح ورقي سميك إلى مربعات أو دوائر كبيرة ويفرغ كل مربع على شكل حرف من حروف كلمة رمضان كريم، يتم صنع ثقوب أعلى كل مربع ويثبتون معًا بحبل أنيق ويتم تعليقها على الحائط ويمكن ترك الأحرف متشابكة ولصقها على الحائط بدلًا من تعليقها بخيوط.


- فوانيس وشموع رمضان الكلاسيكية:
يمكن شراء فانوس نحاس كلاسيكي من الذي يعمل بالشموع، يمكن إضافة شمعة بداخله ووضعه على منضدة وبجواره عدد من الشموع الصغيرة لديكور ذات استايل عربي مميز.


- الفانوس الورقي:
من السهل عمل فوانيس يجب إحضار ورقة A4 وطيها لنصفين ثم قصها طوليًا إلى شرائح دون فصل الأطراف، ويتم فتح الورقة ولفها وتثبيت الاطراف معًا بالدباسة وتثبيت بها ورقة حاملة ويعلق الفوانيس بفروع الزرع أو بسقف المنزل.

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