حريق فى شقة شرق قناة السويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية من السيطرة على حريق داخل شقة بأحد البنايات السكنية بمدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم مصطفى صيوح رئيس مباحث القنطرة شرق، يفيد نشوب حريق في شقة بشارع التحرير خلف معرض الباشا.ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية برئاسة اللواء خالد كامل مدير الإدارة بسيارتي إطفاء توجهو إلى مكان الحريق فور اندلاعه وتمكنوا من السيطرة عليه قبل امتداده.وأكدت المصادر عدم وجود خسائر بشرية أو إصابات نهائيا، مشيرة إلي أن الخسائر المادية عبارة عن احتراق غرفة نوم وعدد من الأجهزة الكهربائية.