صحيفة إسبانية: موكب نقل المومياوات يجذب الانتباه لعلم المصريات

احتفت صحيفة «el pais» الاسبانية بموكب نقل المومياوات أمس السبت، وتابعت أن هذا الحدث هو المهيمن على أحداث القاهرة الآن، وأضافت أن الموكب يسلط الضوء على علم المصريات، ويجعل الناس تعير الانتباه للحضارة المصرية.وانتقل أمس 22 مومياء من قلب متحف التحرير بوسط القاهرة إلى مقرهم الجديد الأمن تماما متحف الحضارة في منطقة الفسطاط وسط حضور دولي كثيف وكان في استقبال المومياوات الرئيس عبدالفتاح السيسي.