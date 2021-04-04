صحيفة سويسرية: موكب نقل المومياوات احتفال غير مسبوق

أشادت صحيفة «Nau» السويسرية الناطقة بالألمانية، بموكب نقل المومياوات الملكية أمس السبت من متحف التحرير إلى متحف الحضارة القومي، حيث قالت الصحيفة: المومياوات المصرية تنتقل إلى المتحف الجديد في «العرض الذهبي للفراعنة»، ووصفت الصحيفة السويسرية الموكب بأنه غير مسبوق.وانتقلت أمس السبت 22 مومياء لملك وملكة من متحف التحرير لمتحف الحضارة وسط اهتمام عالمي بالغ، وكان في استقبال المومياوات الرئيس عبدالفتاح السيسي في متحف الحضارة.