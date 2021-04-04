بى بى سى: موكب المومياوات احتفال يليق بدماء الملوك

احتفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بموكب نقل المومياوات الملكية أمس من متحف التحرير إلى متحف الحضارة، وقالت الشبكة البريطانية إنه "تم نقل الموكب في ترتيبات أمنية مشددة في حدث يتناسب مع دمائهم الملكية ووضعهم ككنوز وطنية".وتابعت"بي بي سي": أن أحد أهم عوامل الجذب في حدث نقل المومياوات، هو الملك رمسيس الثاني، أشهر فراعنة المملكة الحديثة، الذي حكم لمدة 67 عامًا وحملت معاهدة توقيعه التي تعرف بأول معاهدة سلام معروفة في التاريخ.واضافت "بي بي سي": "تعتبر الملكة حتشبسوت نجمة الموكب الملكي، إذ أصبحت ملكة لمصر في عصر لم يكن يسمح للنساء فيه بالوصول إلى هذا المنصب، ولها آثارها الخاص في التاريخ المصري القديم".