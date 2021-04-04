«حياة كريمة» تسدد قمية التصالح لـ9 حالات بالمنوفية

صرح المهندس محمد ربيع، منسق "حياة كريمة" في المنوفية، عن قيام المؤسسة بتسديد قيمة جدية التصالح لـ9 حالات من الأهالي غير القادرين على دفع غرامات مخالفات البناء، بعد فحص ظروفهم الاجتماعية والمعيشية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في المنوفية.وأشار منسق "حياة كريمة" بالمنوفية، إلى أن مبادرة التصالح لها معايير وشروط، ومنها مساحة المنزل، وألا يكون للأسرة سكن آخر أو حيازة ويتم التدقيق للمستحقين من خلال الوحدات والتصوير الحي للمكان، قبل القيام بإجراءات التصالح.وأكد منسق حياة كريمة بالمنوفية، على قيام المؤسسة بتحمل التكاليف كاملة للغرامات تخفيفًا عن الأهالي الذين وقع عليهم الاختيار، بعد التحري وجمع البيانات وإجراء بحث حالة في التضامن الاجتماعي.