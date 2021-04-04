روسيا: مصر ذكّرت العالم بأقدم دولة على الأرض

أشادت السفارة الروسية في مصر، بموكب المومياوات الملكية في العاصمة القاهرة أمس السبت.وقالت السفارة الروسية في تغريدة عبر "تويتر": "شاهد السفير الروسي في مصر جيورجي بوريسينكو مراسم موكب الموميات الملكية في متحف الحضارة المصرية الوطنية".وأضافت أن "هذا العرض كان مشهدا مذهلا ذكر العالم كله عن تاريخ مصر الغنية وهي أقدم دولة في العالم".وخطفت القاهرة أنظار وقلوب محبي الحضارة المصرية القديمة حول العالم من خلال حفل نقل المومياوات الملكية الذي اقيم السبت أثناء تحرك الموكب من متحف التحرير في طريقه إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط حيث يرقد الأجداد.