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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تايوان تتلقى الدفعة الأولى من مبادرة كوفاكس للقاحات كورونا

الأحد 04/أبريل/2021 - 06:57 ص
لقاحات كورونا
لقاحات كورونا
وكالات
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تلقت تايوان، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19، من خلال مبادرة مشاركة اللقاحات العالمية كوفاكس.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم شحن 199 ألفًا و200 جرعة من إجمالي 1.02 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المخصصة لتايوان، باستخدام شركة الخطوط الجوية التايوانية تشاينا إيرلاينز، وبعد وصول اللقاحات، تم نقلها بشكل سريع إلى مستودع تبريد في المطار.

وأعلن مركز السيطرة على الأوبئة المركزي عن الشحنة في وقت متأخر من يوم السبت بعد إقلاع الرحلة من أمستردام.

وقال المركز، اليوم، إن تاريخ انتهاء صلاحية هذه الدفعة من اللقاح التي تم الحصول عليه من خلال كوفاكس هو 31 مايو.

وتلقت تايوان في 3 مارس 117 ألف جرعة، تم توفيرها تجاريا من شركة أسترازينيكا، وتاريخ انتهاء صلاحيتها في 15 يونيو.

وتلقى الجرعة الأولى حتى يوم السبت 17056 شخصا في تايوان، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية، وقال المركز أمس إنه ظهرت أثارا جانبية على 63 شخصا.

وحتى يوم السبت، سجلت تايوان، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 23.6 مليون نسمة 1045 حالة إصابة بكوفيد-19، و10 وفيات بسبب الفيروس.

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