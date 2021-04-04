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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سى إن إن عن موكب المومياوات: احتفال فخم بتاريخ مصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 07:39 ص
موكب المومياوات
موكب المومياوات
أمينة ذكى
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احتفى موقع سي إن إن الأمريكي بموكب نقل المومياوات الملكية أمس السبت من المتحف المصري لمتحف الحضارة.

وقال الموقع الأمريكي: "لقد خرجت مومياوات قديمة لفراعنة مصر من أماكن استراحتهم يوم السبت وتم عرضها في شوارع القاهرة إلى منزل جديد"، ووصف الموقع الأمريكي الحدث بأنه احتفال فخم بتاريخ مصر ومشروع لنقل بعض أعظم كنوزها إلى منشأة جديدة ذات تقنية عالية.

كانت مومياوات رمسيس الكبير و21 آخرين جزءًا من "العرض الذهبي للفرعون"، وهو حدث طال انتظاره نظمته وزارة السياحة والآثار المصرية.

وجرت مسيرة العرض بين المتحف المصري، موقعهم القديم بالقرب من ميدان التحرير، إلى منزلهم الجديد، المتحف الوطني للحضارة المصرية (NMEC) في أول عاصمة إسلامية في مصر، الفسطاط.

إلى جانب 22 مومياء مصرية ملكية، تم أيضًا نقل 17 تابوتًا ملكيًا في الموكب الذي تحرك على طول نهر النيل ورافقه عربات وخيول، وفقًا لموقع أهرام أونلاين الذي تديره مصر، والتابوت عبارة عن توابيت حجرية غالبًا ما تزين بالمنحوتات والنقوش.

وقد قوبل العرض بـ 21 طلقة تحية وانضمت إليه فرقة عسكرية. تم نقل المومياوات على عربات مزينة بشكل خاص مع كتابة أسمائها بالهيروغليفية المصرية القديمة وكذلك باللغة العربية.

تم اكتشاف المومياوات التي شاركت في العرض في مخبأين. اكتشفت الأولى في عام 1881 في دير البحري في الضفة الغربية في الأقصر في المقبرة TT320.

تعود جميع المومياوات الملكية البالغ عددها 22 إلى المملكة الحديثة، وهي حقبة بُنيت فيها المقابر تحت الأرض مع مداخل خفية لدرء سارقي القبور.

كان الهدف من العرض هو نقل 18 ملوكًا وأربع ملكات من مصر، مع توابيتهم وممتلكاتهم، من منزلهم القديم في المتحف المصري.

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