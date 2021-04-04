مقتل 11 فى تصادم شاحنة وحافلة ركاب بالصين

قالت وسائل إعلام رسمية إن شاحنة اصطدمت بحافلة ركاب اليوم الأحد في مقاطعة جيانجسو بشرق الصين مما أسفر عن مقتل 11 شخصا.وقالت محطة (سي.سي. تي في) إن الحادث الذي وقع على طريق سريع يربط بين مدينتي شنيانغ وهايكو أدى أيضا إلى إصابة 19 شخصا.وقالت وسائل إعلام إنه يجري التحقيق في سبب الحادث وإرسال لجنة من وزارة الأمن العام للنظر فيه.